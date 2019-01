O realojamento começou em dezembro, e deverá estar terminado em 2022.



"Acho muito tempo, mas importante é já ter arrancado", considerou, em declarações aos jornalistas, no final da visita.



Por isso, solicitou "maior urgência às autoridades centrais", considerando que "isto não pode acontecer no Portugal do século XXI, nem do século XX, não há direito".

O líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes , pediu hoje "maior urgência" no realojamento das famílias que vivem no bairro da Jamaica , no Seixal, onde se registaram incidentes violentos com a polícia em 20 de janeiro.O antigo primeiro-ministro visitou hoje Vale de Chícharos, no distrito de Setúbal , pedindo maior celeridade perante um problema que já se arrasta há vários anos.