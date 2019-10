Pedro Santana Lopes não vai voltar a encabeçar campanhas legislativas pelo Aliança. Depois da derrota nas legislativas de dia 6 em que não conseguiu eleger um único deputado para a Assembleia, diz que vai passar para trás do palco, porque "está na hora de renovar".Garante que não vai voltar a candidatar-se ao lugar de deputado à nação, mas recusa os rumores que dizem que está morto politicamente: "Nisto sou soarista, continuo sempre no ativo", disse ao jornal Expresso . Mas de que forma vai continuar em atividade? Ainda não sabe, mas não vai reformar-se da política, podendo até considerar candidaturas às autárquicas. "Não sei se me candidato ao FMI ou à Junta de Freguesia de Alguidares de Baixo."E o que falhou ao Aliança nas europeias (1,68% dos votos) e nas legislativas (0,8%)? "Falhou a comunicação, a falta de meios e o facto de Rui Rio ter recuperado nos debates com Costa", avança o antigo primeiro-ministro. "Quando o Rui Rio começou a recuperar e foi buscar 5% a 6%, isso fez diferença, e eu senti isso."Santana Lopes reconhece que a comunicação do seu novo partido pecou por ser "tradicional" e que esse conservadorismo lhe terá custado votos, até porque em jogo estava a comunicação desafiante do Iniciativa Liberal. Mas também terão faltado os meios financeiros. "Estivemos dois meses à espera de financiamento, e o esforço foi muito pesado", informou."Temos de ser realistas, o sucesso não é comigo no palco, eu vou estar atrás", e já estão escolhidos os dois novos porta-vozes, Bruno Ferreira Costa e Daniela Antão, que passarão a dar a cara pelo projeto.Relativamente às dívidas acumuladas pelo Aliança (que não conseguiu financiamento partidário), Santana diz que as dívidas se encontram na ordem dos 70 mil euros, mas que serão todas pagas. Para tal vão lançar uma recolha de fundos junto dos dois mil militantes do Aliança, que durante três meses poderão ajudar com 100, 200 ou 500 euros.