O antigo provedor da Santa casa da Misericórdia diz que as infracções ocorreram por "negligência" e não por dolo. Administradores foram também notificados.

A equipa de Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) foi notificada da aplicação de multas por várias infracções financeiras por negligência respeitante a actos praticados na instituição entre os anos de 2012 e 2014, enquanto a equipa esteve em funções.



O Tribunal de Contas notificou a equipa por irregularidades de procedimentos encontradas durante uma auditoria da Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social (IGMTSS) concluída em Abril de 2016. A investigação apenas foi homolgada pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva, em Janeiro deste ano, seguindo depois para o Tribunal de Contas, explica ao Público a quem Santana confirmou ter recebido a notificação.



Ao antigo provedor da Santa Casa são imputadas duas irregularidades por "infracção financeira por negligência por participação em decisões" que chegavam à administração por sugestão dos serviços da Santa Casa. O ex-primeiro-ministro desvaloriza estas irregularidades afirmando que as mesmas aconteceram por "negligência" e não de forma intencional, contando ainda que o Tribunal de Contas lhe aplica multas "pelo valor mínimo" (€2.500) por infracção.



Uma das infracções diz respeito à contratação por ajuste directo do arquitecto Falcão de Campos, que já estava ligado ao projecto de requalificação do Palácio de São Roque quando este foi comprado pela Santa Casa. Santana explica que os serviços propuseram a manutenção do arquitecto, tendo a administração aprovado a sugestão. A situação repetiu-se no caso da renovação do contrato com a LPM. A IGMTSS considerava necessária a abertura de concurso público, mas a renovação foi feita por ajuste directo "porque era um ano que se perdia" se assim não fosse, justifica o líder do partido Aliança.





Estas e outras irregularidades estendem-se aos restantes membros da administração liderada por Santana Lopes como Helena Lopes da Costa, Rita Valadas, Paes Afonso ou Paulo Calado, apurou o jornal Público.



O ex-provedor e administradores têm 30 dias para contestar, o que deverão fazer para evitar o pagamento das multas.



A auditoria à gestão da Santa Casa da Misericórida de Lisboa foi pedida por Pedro Mota Soares enquanto esteve no Governo, tendo sido concluída em Abril de 20116, já com Vieira da Silva que demorou 20 meses a homologá-la.