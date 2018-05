Pedro Santana Lopes enviou uma carta ao presidente do PSD, Rui Rio, e ao presidente do Conselho Nacional onde comunicava a renúncia ao lugar de conselheiro nacional para que foi eleito em Fevereiro, nas eleições presidenciais para a liderança do partido.O ex-primeiro-ministro invoca "razões pessoais e profissionais" e distancia-se explicitamente de leituras que possam dar a este gesto qualquer "significado político", avança o jornal Expresso que garante existir "significado político".O jornal Expresso cita como um dos sinais de ruptura as declarações de Santana sobre a eutanásia na mesma edição do jornal em que o ex-líder social-democrata escreve que não aceita que "seja o PSD, por causa da liberdade de voto, a viabilizar o cumprimento de mais um ponto do acordo entre o PS e o BE", para mais quando "esta Assembleia não tem mandato popular para decidir sobre uma matéria tão relevante". Relembramos que Rio declarou ser favorável à despenalização da eutanásia.Depois das eleições conquistadas por Rio, o actual líder e o candidato acordaram apresentar uma lista conjunta ao Conselho Nacional, liderada por Santana Lopes, com representação dos dois lados de acordo com o resultado das directas.Santana renuncia agora a esse lugar e, segundo fonte próxima do ex-provedor da Santa Casa ao Expresso, "aquele espírito de pacificação [entre Santana e Rio] nunca teve consequência nem conteúdo". Prova disso será o facto de vários nomes propostos por Santana a Rio para integrarem órgãos consultivos como o Instituto Sá Carneiro ou o Conselho Estratégico terem sido ignorados pela nova direcção.