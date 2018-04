Pedro Santana Lopes, ex-candidato à liderança do PSD, declarou que existem claros sinais de uma aproximação política entre PSD e PS, enquanto PCP e Bloco de Esquerda mostrar reservas quanto ao Programa de Estabilidade defendido pelo Governo.Para Santana Lopes "é manifesto que há algum mal-estar na frente de esquerda" e defende que este mal-estar coincide com a aproximação de Rui Rio ao Governo.Apesar de "merece ser saudado sempre que os dois maiores partidos são capazes de se entender sobre matérias relevantes", Pedro Santana Lopes diz que teme pela preservação da identidade do Partido Social Democrata."Os portugueses gostam de acordos e de quem demonstra capacidade de os fazer. Não acho que isso faça mal ao partido", comentou Pedro Santana Lopes durante o Fórum TSF desta quarta-feira. O ex-candidato à liderança do partido lembrou ainda que esta aproximação aos socialistas havia sido anunciada por Rio durante a campanha para as primárias. "Ele não enganou ninguém."Mas o antigo autarca de Lisboa reforça que os recentes acordos não devem excluir a apresentação do PSD como alternativa ao Governo socialista. É necessário trabalhar a visão do PSD como "alternativa ao actual Governo", caso contrário, os militantes e simpatizantes podem deixar de sentir-se identificados com o PSD, vaticina o social-democrata."Passar de uma liderança fortemente contestatária do PS para uma liderança com uma paz relativa com o PS é um salto complexo", salientou, alertando ainda para a necessidade de perceber se o entendimento na descentralização do poder envolve também as finanças locais. "É que descentralizar competências sem que isso seja acompanhado por um envelope financeiro não faz sentido".O ex-deputado social-democrata Luís Montenegro avisa que o seu partido corre o risco de ser encarado apenas como uma muleta do Governo."Qual é a finalidade do PSD? Ser mais uma muleta do PS ou ser alternativa" de Governo, questionou Montenegro que considera que o acordo sobre a descentralização pode mudar o panorama político.Segundo o ex-deputado, há algum tempo o PS guinou à esquerda e está agora a tentar fazer um caminho de "recentramento à boleia PSD". Recentramento esse que Montenegro considera também poder ser perigoso.