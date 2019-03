Foi para Angola como defensor do império. Regressou desencantado. Esteve no movimento dos capitães e fez a “utopia” da Revolução. Chamaram-lhe o ministro fascista.



Foi para Angola como defensor do império. Regressou desencantado. Esteve no movimento dos capitães e fez a "utopia" da Revolução. Chamaram-lhe o ministro fascista. Do exílio, organizou com padres ataques às sedes do PCP. Chega a 2019 – ano em que vê publicadas as suas memórias em Sanches Osório. Memórias de uma Revolução (Maria João da Câmara, Oficina do Livro) – desiludido: a democracia que ajudou a instituir "está num caminho perigoso". Eis o monárquico e católico numa entrevista de vida à SÁBADO:



Quando partiu no Vera Cruz para Angola...

Dia 15 de abril de 1967.



... como capitão, engenheiro formado no Técnico, que ideia tinha da guerra?

Não tinha ideia do ambiente que se vivia em Angola. Eu era o defensor do império. A minha mãe nasceu em Angola, o meu pai em Pangim. E eu achava extremamente justa a guerra. Coisa diferente era saber se, com a guerra, se resolvia o problema ou não.



