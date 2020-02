A deputada Joacine Katar Moreira virou o seu próprio partido contra si quando se absteve sobre a proposta do PCP de condenação da nova intervenção israelita em Gaza. Comunicado após comunicado (o primeiro publicado no Twitter), tweet após tweet o fosso entre a direção do partido e a deputada do Livre aumentou, culminando no fundador Rui Tavares a "insistir" (palavras do gabinete de Joacine Katar Moreira) em levar o caso ao Conselho de Jurisdição. A rutura parecia por um fio. Mas o filme teve uma prequela com ingredientes muito parecidos: há oito anos, Rui Tavares estava do outro lado, era ele o rebelde a virar as costas ao grupo do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu - e tudo por causa de um post numa outra rede social, mais na moda na altura, o Facebook.Num texto publicado no dia 18 de junho de 2011, intitulado "4 são mesmo 4", o então coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, acusou Rui Tavares de levar um jornalista do diário i a "enganar-se e escrever, com ligeireza" que Daniel Oliveira faria parte do quarteto inicial da fundação do partido (Louçã, Fernando Rosas, Luís Fazenda e Miguel Portas). "A tentativa de retirar o Fernando desta história e de a refazer com novos protagonistas" era imputável a Rui Tavares, acusou na altura o coordenador do Bloco de Esquerda.Também neste caso houve uma troca de comunicados. Primeiro, Rui Tavares reagiu na rede social: "Estranho muito que não me tenhas ligado antes de publicares este texto." Depois, numa nota de imprensa: "Eu não sou, caro Francisco Louçã, dos que refazem a história e, politicamente, não sou daqueles que apagam um camarada da fotografia para lá pôr outro." E exigiu um pedido de desculpas: "O mínimo que se espera de Francisco Louçã é que esclareça a confusão que levianamente criou, peça desculpas pelo facto, e retrate o seu texto."O pedido de desculpas do fundador do Bloco de Esquerda não chegou e, três dias depois, Rui Tavares abandonou a delegação do partido ao Parlamento Europeu, que integrava como independente. Em declarações aos jornalistas, disse ter sido vítima de uma "caça ao independente" por ter publicamente criticado a moção de censura apresentada pelo partido contra o governo de José Sócrates e depois a recusa do BE de se encontrar com a troika. "Os partidos em Portugal não podem ter esta ideia de que um independente dá jeito quando é para conquistar uns votos e logo a seguir, de cada vez que ele discorda do partido é chato, porque o partido não sabe conviver com o facto de o independente escrever coisas que aliás se revelaram verdade, como por exemplo a não ida à troika ou a moção de censura", lamentou. Rui Tavares acabou por ingressar até noutro grupo parlamentar, o dos Verdes europeus. A rutura foi total. Por fim, houve não um comunicado ou tweet, mas uma nota emitida pelos dois eurodeputados do BE restantes, Miguel Portas e Marisa Matias, registando a "desproporção" da decisão.Tanto a rebeldia de Rui Tavares como a de Joacine Katar Moreira começaram de um voto desalinhado do respetivo partido, que evolui para versões diferentes sobre o que aconteceu de facto. Nesta história, a deputada defendeu-se e disse que, durante três dias, enviou emails para a direção do Livre, o Grupo de Contacto (que ela própria integra) para esclarecer a posição a tomar sobre a Palestina. Por sua vez, o partido diz que Joacine Katar Moreira não atendeu telefonemas nem respondeu a mensagens.Contudo, ao contrário de Rui Tavares, Joacine não é independente - mas mostra sentir-se como se fosse. "Fui eleita sozinha, a direção do Livre nunca me apoiou", disse ao Observador. "Fui eu que ganhei as eleições, sozinha, e a direção quer ensinar-me a ser política", afirmou a deputada, após a assembleia do Livre de dia 24, onde ficou acordado levar este caso ao Conselho de Jurisdição do partido.A polémica devia ter ficado encerrada - ou pelo menos suspensa - e os envolvidos remeterem-se ao silêncio até haver uma decisão do Conselho de Jurisdição. Contudo, dois dias depois, o assessor de Joacine Katar Moreira, Rafael Esteves Martins, frisou ao Diário de Notícias que a decisão de levar o caso ao "tribunal" do Livre veio de uma "insistência" de Rui Tavares. Nas redes sociais, Filipe Honório, membro da assembleia do Livre escreveu: "O gabinete da deputada está a mentir".Joacine Katar Moreira, também não manteve o silêncio sobre as críticas e acusou os responsáveis do partido de "falta de camaradagem". "Isto trata-se de um autêntico golpe e a minha resposta é esta: não sou descartável e exijo respeito", disse ao Notícias ao Minuto. A novela promete continuar.