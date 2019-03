Rui Tavares é cabeça de lista pelo Livre para as eleições europeias

"Depois de uma votação com participação de 40% do colégio eleitoral, os membros e apoiantes do Livre e todos os inscritos para votar escolheram Rui Tavares e Joacine Katar Moreira para liderarem a lista do Livre às eleições europeias de 2019", refere o comunicado, ressalvando que os resultados apenas serão definitivos após as 48 horas previstas para eventuais reclamações e impugnações.



Joacine Katar Moreira apresenta-se no 'site' do partido como investigadora doutorada em Estudos Africanos, de 36 anos, natural da Guiné-Bissau.



Para as eleições legislativas, os votantes escolheram Joacine Katar Moreira como cabeça-de-lista em Lisboa, Jorge Pinto como cabeça-de-lista no Porto e Ana Raposo Marques como cabeça-de-lista em Setúbal.



As candidaturas do Livre a todos os outros círculos eleitorais para as legislativas e para as eleições regionais da Madeira continuam abertas até 9 de junho, numa votação que decorrerá a 23 de junho.



Nas últimas europeias, o Livre, partido criado em 2014, obteve 2,18% dos votos e não elegeu qualquer eurodeputado.



O historiador Rui Tavares foi eleito eurodeputado em 2009 como independente nas listas do Bloco de Esquerda, partido com o qual rompeu em 2011, e é um dos fundadores do Livre.

