"Quem maldosamente divulgou esta mentira perversa visa dar a entender que, no exercício de funções publicas, o líder do PSD não respeita regras éticas quando possam estar em causa pessoas de relacionamento muito próximo", desenvolve a nota, onde se assegura que "toda a

"Isto depois dos militantes terem percebido e aceite as explicações de José Silvano e o exagero que foi dado a este caso", conclui-se no texto.





Recorde-se que por duas vezes o deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, faltou ao plenário da Assembleia da República, sem que lhe tenha sido marcada falta por ter sido registada a sua presença através de um login num dos computadores do hemiciclo.Um dia mais tarde, leu à imprensa uma declaração, afirmando querer ver o caso totalmente esclarecido e apelando até à intervenção da PGR.No dia seguinte, a deputada Emília Cerqueira deu uma conferência de imprensa para assumir ter sido ela a usar a palavra-passe de Silvano , garantindo ter registado a sua presença "inadvertidamente". Na sua versão, estava apenas a usar a password do colega para "aceder a documentos" em que ambos estariam a trabalhar.Os serviços da Assembleia já frisaram que as passwords dos deputados "são dados pessoais e intransmissíveis", uma vez que servem para aceder à área pessoal de trabalho, validar a presença em plenário, verificar o quórum e localizar o local em que cada deputado está sentado para votações electrónicas uninominais.