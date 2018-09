Eventos organizados pelo Conselho Nacional da Juventude serão inaugurados pelo líder do PSD, Rui Rio. Social-democrata vai discutir educação, emprego e habitação.

Rui Rio será o primeiro convidado de mais uma série de colóquios do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) que começa já esta terça-feira, em Lisboa. As conferências, com o nome de Colóquios (Re)Partidos, partilham o tema "Escolher o Futuro".



De acordo com o CNJ, a ideia é permitir uma "conversa informal na sede dos Partidos com representação parlamentar, com os respectivos líderes, em que vamos poder conhecer as perspectivas dos vários partidos sobre os temas que influenciam directamente o futuro da juventude portuguesa nomeadamente a educação, o emprego e a habitação".



Sendo o primeiro convidado Rui Rio, a conferência ocorre na sede do Partido Social-Democrata (PSD).



Todos os colóquios serão transmitidos em directo via Facebook, através da página do Conselho Nacional de Juventude. O primeiro começa às 14h30.