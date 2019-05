Encontro ficou agendado para este sábado às 11h00.

O líder do PSD, Rui Rio, convocou esta sexta-feira uma reunião da Comissão Política Permanente do PSD.



De acordo com a RTP, a reunião ficou agendada para este sábado a partir das 11h00 na sede do partido, no Porto.



O primeiro-ministro, António Costa, ameaçou demitir-se esta sexta-feira caso o diploma dos professores seja aprovado, numa declaração ao País depois de reunir com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da aprovação no parlamento da contabilização total do tempo de serviço congelado aos professores.