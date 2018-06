Rui Rio: Cem dias aos solavancos

As hostes sociais-democratas estão impacientes. Rui Rio tarda a definir um rumo para a oposição a António Costa.

Contradições, polémicas, críticas e uma bancada parlamentar em polvorosa. Está a ser difícil a Rui Rio pôr ordem na casa. Os mais próximos esperam que o presidente do PSD defina rapidamente os pontos em que o partido se quer afirmar como alternativa ao PS.



Os opositores internos apontam-lhe a falta de ideias e acusam-no de ser uma muleta do Governo. Rio está a furar as lógicas de funcionamento do partido e há quem não lhe perdoe, mesmo sem saber se vai funcionar. Há impaciência entre os sociais-democratas.



Conheça as razões desta impaciência na SÁBADO n.º 736, nas bancas a 7 de Junho.