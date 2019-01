Questionado sobre a influência que a realização do encontro de jovens em Portugal teve sobre a decisão de Marcelo, Rio disse não fazer "a mínima ideia".

O líder do PSD, Rui Rio, disse hoje não saber se Marcelo Rebelo de Sousa se recandidata à Presidência da República, considerando ser "normal" que o faça, porque "todos os PR se recandidatam a um segundo mandato".



"Não sei se se recandidata ou não. O normal é recandidatar-se. Todos os PR se recandidatam a um segundo mandato", afirmou hoje Rui Rio, em declarações aos jornalistas no Porto, quando questionado sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no Panamá, dizendo que tinha vontade de se candidatar para receber o papa Francisco na edição de 2022 das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizarão em Lisboa.



"Terá de lhe perguntar a ele", afirmou.



Quanto à realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, em 2022, Rio considerou tratar-se de uma "conquista" e um "elemento muito positivo para Portugal", esperando que na altura o Governo seja social-democrata.



"Dá uma visibilidade enorme ao país, traz muita gente jovem e o papa. É um aspeto muito positivo para Portugal. Ainda bem que o conseguimos e terá de ser um governo PSD a lidar com isso", afirmou.