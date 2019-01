Líder social-democrata não pretende avançar para eleições directas no PSD.

Rui Rio respondeu hoje ao desafio de Luís Montenegro, para eleições diretas no PSD. "A minha resposta é não", afirmou num discurso dado no Porto. Em vez de eleições, convocará o Conselho Nacional para uma reunião extraordinária em que será votada uma moção de confiança.



"Lançar o PSD numa nova disputa interna à porta de eleições é fazer o jogo do PS e prestar serviço de primeira qualidade a António Costa. Tem um líder eleito com sentido de estado e responsabilidade, não vai colaborar numa caminhada insensata para o abismo", prometeu Rui Rio, anunciando que vai convocar um conselho nacional, que em reunião extraodinária vai votar uma moção de confiança.



"Fui eleito presidente do PSD directamente por todos os militantes há um ano e tomei posse há menos de 12 meses. Fui eleito em 2018, recusei sempre fazê-lo por duas questões iniciais. Primeiro, porque sempre honrei os meus compromissos até ao fim. Disse na altura que enquanto não acabassem mandatos não estaria disponível para outras funções. Outra, tenho respeito pela legitimidade de quem venceu as eleições. Candidatei-me a líder do principal partido da oposição em nome de um projeto para o país, só com sentido de missão e disponibilidade para trabalhar em prol de Portugal. Estou consciente que o país precisa de reformas estruturais, que a não serem feitas vão estragular o país", começou o líder social-democrata.



"Todos os partidos tem que estar disponíveis para dialogar e levar a cabo essas reformas. A política do bota-abaixo e o interesse do partido acima do nacional é uma estratégia que repudio e que deve ser combatida. Só sei estar na vida pública para pôr o interesse de Portugal por cima de todos os demais. Nunca enganei ninguém. Foi isto que sempre disse, particularmente durante toda a companha para a eleição interna de um ano atrás. Tudo procuraria fazer para alterar o estado das coisas. Os partidos têm que ser capazes de se reformar e de se livrar da teia de interesses, e recuperar a credibilidade junto dos portugueses. Assim a democracia desvirtua-se e o país nao encontra soluções para os atrasos estruturais de que muito padecemos. Nunca enganei ninguém, sempre disse que era esta a minha visão e a base do meu projeto", continuou.



"Foi isto que os militantes do PSD escolheram, é isto que estou obrigado a cumprir. Desde que tomei posse, o país tem assistido a uma guerrilha interna e a afronta à minha pessoa e a direção nacional", acusou. "O primeiro ato foi o discurso de Montenegro no congresso do PSD."



"Um mês depois da minha eleição, sem que nada houvesse a apontar ao meu mandato, já Montenegro se manifestava descontente e opositor. Estava contra quando ainda não havia motivo para estar contra ou a favor", frisou. "Estranhei esta postura eticamente questionável mas agora tudo está claro: ele tinha legitimidade para ser presidente do partido. Não o fez por razões táticas. Não o tendo feito, terá o país e o PSD que padecer porque Montenegro quis ser presidente. Será legítimo que quem quis disputar eleições nao o fez e possa agora? Não. O PSD não é um partido unipessoal. É grande demais para estar subjugado a agendas pessoais. O PSD é um partido grande demais para estar sujeito a permanentes manobras táticas, sejam mais claras ou mais escondidas", considerou.



"Não há memória de tamanha confusão", lamentou Rio. "Os instigadores desta aventura só se movem pela manutenção dos seus lugares nas próximas listas do partido. É exatamente isto que eu quero mudar no PSD. Quero um partido frontal, genuíno e sincero. Aberto a naturais e salutares divergências, mas fechado às táticas e artificiais."



"Há momentos para unir e clarificar. Fui o primeiro a procurar unir o partido logo no congresso, ao apresentar lista com o meu adversário [Santana Lopes]. Perante isto, o momento é de clarificação. Com o clima de guerrilha, não é possível um trabalho eficaz na construção da alternativa que o país precisa. Temos que ser um partido responsável e fazer partido com valores, seriedade e coragem."



O discurso de Rui Rio terminou com uma citação de Sá Carneiro: "A política sem risco é uma chatice, e sem ética é uma vergonha. Efetivamente se assim não for, não estarei a fazer nada aqui."