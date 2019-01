Pirata ou "whistleblower"? Expôs corrupção bem entrincheirada. A seguir com atenção. https://t.co/AxWoYLLUlY

— Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) January 17, 2019 O "pirata" informático Rui Pinto foi detido em em Budapeste no âmbito do Mandado de Detenção Europeu com a colaboração entre a Polícia Judiciária e outras forças europeias. Estava a ser vigiado pela polícia húngara há 15 dias no âmbito do pedido de cooperação internacional que foi solicitado pelas autoridades policiais portuguesas.