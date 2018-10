Helena Roseta questiona a prioridade que o PS está a dar às políticas de habitação e vai requerer o agendamento da Lei de Bases de que é autora em vez de ficar à espera do grupo parlamentar socialista.

Helena Roseta vai tentar agendar a discussão da Lei de Bases da Habitação de que é autora, sem esperar pelo PS que ainda não definiu uma data para essa iniciativa.



A decisão foi anunciada hoje pela deputada do grupo parlamentar socialista depois de uma reunião do grupo de trabalho de Habitação que acabou com a sua demissão do cargo de coordenadora por causa de mais um pedido de adiamento das votações feito pelo PS.



Aos jornalistas, Helena Roseta lamentou a atitude do PS e questionou se o regulamento permite aos socialistas fazerem este pedido depois de já terem adiado as votações por uma vez.



"Não encontro no regulamento algo que permita isso", diz Roseta, que questiona a forma como o PS quer adiar uma votação por saber que não vai ter maioria para aprovar as suas propostas, admitindo que pode estar em causa uma atitude pouco democrática.



"O que faz a democracia são as regras. Não podemos adiar sucessivamente as votações por não termos maioria", afirmou a deputada, que explicou a sua demissão da coordenação do grupo de trabalho com a discordância face à estratégia do PS.



"Quando há um conflito entre a disciplina partidária e a consciência eu entendo que a consciência deve prevalecer", disse, citando Miguel Torga: "Só me resta o terrível poder de recusar".



"Em democracia perde-se e ganha-se. Adiar-se sucessivamente porque não se tem maioria parece-me que é um mau princípio", criticou.



De resto, Helena Roseta voltou a insistir que o que faria sentido era ter começado por votar a Lei de Bases que entregou há meses no Parlamento, antes de estar a discutir este pacote de legislação avulsa sobre Habitação.



"Devíamos ter começado por discutir e aprovar a Lei de Bases", defendeu a parlamentar, que considera que o processo está a ser "mal conduzido" pela direcção do grupo parlamentar do PS.



"Faltou uma visão estratégica", apontou Helena Roseta, que acha que "talvez tenha faltado prioridade" às questões da Habitação por parte do PS e que "talvez devesse haver um esforço maior, que não houve" no sentido de alcançar acordos com os outros partidos.



"Alguém tem de ceder" argumenta Roseta, face a um PS que continua apostado em conseguir aprovar, entre outras coisas, benefícios fiscais para senhorios que contam com a rejeição de PSD e PCP.



PS garante leis aprovadas até 1 de Janeiro



Apesar de as votações já terem sido adiadas por três vezes, o PS assegura que as leis sobre arrendamento estarão em vigor em 2019.



"O compromisso é que estas novas leis estejam em vigor no dia 1 de Janeiro e isso acontecerá", afirmou o deputado socialista João Paulo Correia.



Como será possível cumprir esse calendário? O PS não explica.



Para já, os socialistas voltam a apelar ao diálogo com todos os partidos. Uma atitude que até agora não logrou um acordo.



"O PS não tem um parceiro preferencial numa matéria específica", limitou-se a dizer João Paulo Correia, que acredita haver "a necessidade de conversar sobre medidas que são muito complexas".



PSD fala em surpresa total



O PSD, que não está de acordo com a proposta de benefícios fiscais do PS - por não ser gradual -, ajudou os socialistas a adiar a votação, mas disse-se surpreendido com o pedido de adiamento.



"Para nós foi uma surpresa total", comentou o deputado do PS António Costa e Silva, que insiste na ideia de um benefícios fiscais progressivos para os senhorios.



PCP diz que a situação é de emergência



O PCP, que votou contra o adiamento das votações, não entende por que motivo o PS não quer avançar num processo que se arrasta há meses.



"A situação que muitas famílias vivem hoje é uma situação de emergência", vincou a deputada do PCP, Paula Santos, que acha que "este adiamento vem colocar mais uma vez isto em causa".



"Não podemos continuar a adiar uma decisão quando o que está em causa é a vida das famílias", defendeu Paula Santos, que explica que o PCP não pode estar a favor de uma proposta " que vai atribuir benefícios a fundos imobiliários especulativos".



De resto, a deputada recordou que ao relatório da UTAO, feito a pedido do grupo de trabalho, que considerou que os efeitos dos benefícios fiscais propostos pelo Governo seriam muito pouco expressivos no estímulo ao mercado de arrendamento.



BE ataca incoerência do PS



"Estávamos em condições de hoje avançar com medidas que protegiam os inquilinos", afirmou q deputada do BE, Maria Manuel Rola, numa alusão à proposta de que os contratos de arrendamento tivessem uma duração mínima de um ano automaticamente renovável por três, que contava com o apoio de bloquistas e comunistas.



"É para nós incompreensível que se tenha procedido a este adiamento", criticou a deputada do BE, que vê na demissão da deputada Helena Roseta da coordenação do grupo de trabalho da Habitação "a demonstração da incoerência do PS nesta matéria".