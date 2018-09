O PSD deverá entregar nos próximos dias uma acção contra Ângelo Pereira, candidato às autárquicas no município de Oeiras. Candidato diz-se ser alvo de perseguição.

A direcção do PSD está a ponderar processar mais candidatos às eleições autárquicas por terem derrapado nas contas atribuídas às campanhas. O mais recente exemplo é de Oeiras. No município pelo qual concorreu Ângelo Pereira, a candidatura às últimas autárquicas deixou cerca de 100 mil euros em dívidas por pagar.



A entrada contra o candidato laranja a Oeiras deve dar entrada no tribunal nos próximos dias, avança o jornal i que acrescenta ainda que pelas 14h, o social-democrata vai reunir com o secretário-geral do partido, José Silvano, para se inteirar sobre o processo.



Ângelo Pereira, que é também vice-presidente da distrital de Lisboa, gastou mais de 200 mil euros na sua campanha, segundo dados entregues à Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos (ECFP), quando o valor autorizado pelo partido era de apenas 67,6 mil euros.



Ângelo Pereira nega ter ultrapassado os valores autorizados pela direcção do partido durante a campanha e diz estar a ser perseguido pela direcção por ter apoiado Pedro Santana Lopes nas directas sociais-democratas que acabaram por dar a vitória a Rui Rio.



Segundo os dados do ECFP, a campanha de Ângelo Pereira gastou 2.214 euros em preservativos oferecidos como brindes de campanha.



A verificar-se a entrada da acção em tribunal, Ângelo Pereira será o segundo candidato às autárquicas de 2018 que a atual direcção do PSD vai processar, depois de ter avançado com um processo contra o candidato do PSD à câmara da Covilhã, que deixou dívidas de 87.066 euros. As eleições foram ganhas pelo ex-autarca Isaltino Morais e Pereira ficou-se pelo quarto lugar, com 8,77% dos votos.