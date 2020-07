Rui Rio usou as redes sociais para pedir "lealdade e disciplina" ao novo líder da JSD. Alexandre Poço foi eleito este fim de semana, derrotando Sofia Matos, a candidata que tinha sido mandatária nacional para a Juventude de Rui Rio na disputa interna de janeiro pela liderança do PSD.Na mensagem, que tinha sido difundida na sessão de encerramento do Congresso da JSD no domingo e que agora as redes sociais do PSD recuperam, Rui Rio lembrou que a Juventude Social-Democrata tem "autonomia", mas não independência.Para o líder social-democrata, a JSD é "uma organização política que debate, não só, mas fundamentalmente os temas ligados à juventude, mas que o faz com lealdade e com disciplina relativamente àquilo que é o partido, a JSD tem autonomia, mas não tem independência, é uma organização integrada no PSD".A mensagem de Rio está a ser alvo de comentários negativos nas redes sociais, por destacar a importância da "lealdade e disciplina" relativamente a uma organização que tem sido, por tradição, independente da direção do partido.À Lusa, Alexandre Poço tinha afirmado precisamente o histórico de autonomia da JSD, frisando que "nenhuma candidatura promovida por uma liderança nacional do PSD alguma vez conseguiu controlar a JSD" e defendendo que isso "seria a negação da Jota"."A JSD é uma organização independente e tem permanecido assim ao logo dos anos. Esta tem sido uma das nossas principais forças. É verdade que muitos líderes do PSD se sentem tentados a controlar a ‘jota’, vários tentaram, mas nenhum conseguiu", respondeu à Lusa Alexandre Poço, recordando a relação tensa entre o então líder do PSD Cavaco Silva e o presidente da JSD Pedro Passos Coelho.Alexandre Poço foi um dos sete deputados sociais-democratas que, furando a disciplina de voto imposta pela direção da bancada de Rio, votaram contra o fim dos debates quinzenais na última sexta-feira.