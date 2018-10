Rodrigo Gonçalves, descrito por alguns como um dos caciques com mais peso em Lisboa, foi contratado por Rui Rio para dirigir as redes sociais do partido.





A rigorosa Sofia Rodrigues do @Publico continua a sua cruzada e, hoje, "informa" que dois membros da CPN ameaçaram demitir-se. Estamos ansiosos pelo próximo trabalhinho para ficar a saber os nomes dos dois ameaçadores. https://t.co/raC9IMFn8D pic.twitter.com/8aUVfP1PG7 — PSD (@ppdpsd) August 20, 2018

A conta de Twitter do PSD começou a causar polémica neste Verão. Até aí, aquela rede social era usada essencialmente para divulgar a agenda do partido ou fazer eco de frases dos seus dirigentes. Isso mudou quando dois tweets serviram para atacar uma jornalista do Público a propósito de uma notícia sobre as divergências no seio da direcção social-democrata em torno das propostas para a área da Saúde.

Nessa altura, era Florbela Guedes, a directora de comunicação do partido e a funcionária mais próxima de Rui Rio, a responsável máxima por tudo o que era publicado nas redes sociais do PSD. A partir de agora, há outro responsável pela comunicação digital: Rodrigo Gonçalves.





A SÁBADO sabe que Gonçalves está desde ontem a desempenhar funções na sede nacional do partido como responsável pelas redes sociais do PSD.

Contactado pela SÁBADO, Rodrigo Gonçalves recusou, no entanto, fazer qualquer tipo de comentário sobre o cargo que agora assume.



Gonçalves já era, contudo, muito activo nas redes sociais, nomeadamente num grupo de Facebook da Distrital do PSD Lisboa, no qual muitas vezes publica posts para apoiar Rui Rio e a sua direcção.



Apoiante de Rio, Rodrigo Gonçalves perdeu o lugar na concelhia de Lisboa (da qual foi líder interino depois da demissão de Mauro Xavier) para Paulo Ribeiro, o candidato que apoiava Pedro Santana Lopes na disputa pela liderança do PSD.



Apesar disso, continua a ser visto como muito influente no aparelho partidário da capital e há quem o considere um dos principais caciques do PSD em Lisboa, estimando-se que controle entre 500 a 600 votos dentro do partido.



Gonçalves é uma personalidade controversa e a sua escolha está a ser recebida com surpresa em alguns sectores sociais-democratas, que entendem que o "banho de ética" prometido por Rio é incompatível com a contratação de alguém que já esteve envolvido em suspeitas de caciquismo, de agressões e corrupção por contratos que assinou enquanto presidente de junta.



Apesar de todas as suspeitas, Gonçalves apenas foi condenado pela agressão do social-democrata Domingues Pires, com quem se terá envolvido numa discussão política.



De resto, em declarações ao Observador - que fez um longo trabalho sobre o alegado poder da família Gonçalves no PSD Lisboa -, o social-democrata vincou o facto de a sua inocência ter sido provada em tribunal nos casos de suspeitas de corrupção e demarcou-se de qualquer prática de caciquismo.