O presidente do PSD considerou hoje que existe "uma grande confusão" entre Mário Centeno ministro das Finanças e Mário Centeno candidato do Partido Socialista às eleições legislativas, notando que "ele aproveita-se" e faz intervenções próprias de um candidato."Aquilo que eu tenho reparado é que há uma grande confusão entre aquilo que é o Mário Centeno ministro e o Mário Centeno candidato a deputado", disse Rio aos jornalistas durante uma iniciativa de contacto com a população no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.Na ótica do líder social-democrata, "ele aproveita-se em larga medida do facto de ser ministro das Finanças para fazer intervenções que são mais próprias de quem é candidato a deputado, como ele é, neste caso pelo círculo de Lisboa".Rio notou que "o responsável pelo quadro macroeconómico do PSD, o professor Joaquim Sarmento também vai esta semana" dar algumas entrevistas e salientou que esta é uma oportunidade para Centeno, "através da comunicação social, fazer algumas perguntas ao professor Joaquim Sarmento", uma vez que "não quis debater com ele"."Ele responderá, seguramente com todo o gosto aquilo que são os ataques que o professor Mário Centeno tem feito por trás e não quer fazer assim cara a cara", assinalou.Já em 20 de setembro, o ministro das Finanças e candidato a deputado do PS nas próximas eleições legislativas, Mário Centeno, tinha convocado uma conferência de imprensa sobre o cenário macroeconómico e o impacto financeiro das propostas constantes no programa eleitoral dos socialistas.Para segunda-feira está marcada nova conferência de imprensa com Mário Centeno, na sede do PS, em Lisboa, desta vez sobre "o cenário macro e orçamental subjacente ao programa eleitoral do Partido Social Democrata".