Meia hora antes de começar a conferência de imprensa para a apresentação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 do PSD, um deputado social-democrata garantia à SÁBADO não conhecer nada do que iria ser apresentado.

"Ao contrário do que acontecia noutros anos, desta vez não falaram comigo sequer sobre a minha área", garantia o parlamentar.

Não era o único a queixar-se. Enquanto o PS fez esta quinta-feira uma reunião de bancada para debater as suas propostas de alteração ao Orçamento, no PSD não houve qualquer reunião ou debate com os deputados.