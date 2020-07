Na política, a lógica das alianças está sempre a mudar. Mas poucos têm uma tão grande lista de amigos e aliados convertidos em adversários como Rui Rio. O rasto de amizades perdidas é longo, pode ter custos políticos para Rio e manifesta-se em tensões internas no partido, mas mostra também o estilo de liderança do presidente do PSD. Quem já foi próximo e se afastou descreve um líder desconfiado, que não gosta de partilhar informação e se afasta de quem o questiona. Avesso ao confronto, são vários aqueles que se queixam de que Rui Rio até o telefone deixa de atender quando do outro lado da linha está quem o quer contrariar.

Aconteceu a Pedro Rodrigues. O agora deputado esteve com Rui Rio na preparação do programa para as legislativas e era o escolhido do líder para fazer as propostas para a reforma do sistema eleitoral e do partido, duas das promessas que estariam no topo da agenda de Rio. Rodrigues afirmou isso mesmo em várias entrevistas, nas quais apontava prioridade máxima a mexidas nestas áreas. Mas Rui Rio deixou de lhe atender o telefone. E Pedro Rodrigues passou até a saber pelos jornais do que ia sendo decidido para Comissão de Trabalho e Segurança Social onde era coordenador.



O que parecia um afastamento passou a rutura quando Rodrigues se demitiu do cargo e se passaram quase dois dias em tentativas de contactar o líder antes de tornar pública a demissão. Pouco depois, Rio haveria de o substituir no grupo de trabalho que está a estudar as alterações ao Regimento da Assembleia da República, através de um ofício, sem nunca lhe dar uma explicação.

Pedro Rodrigues, que já assumiu publicamente, a "rutura", prefere não voltar a falar do caso. Mas é indesmentível que já não consta do lote de apoiantes do líder. Os dois nunca foram amigos, mas chegaram a ser colegas de trabalho, antes de Rui Rio chegar à liderança do partido. Rodrigues já trabalhava na Boyden, quando o ex-presidente da Câmara do Porto foi recrutado pela consultora.

Os pergaminhos da amizade podem, porém, não garantir tratamento diferente da parte de Rio. A história de José Matos Correia e Rui Rio começa em 1999, quando ambos faziam parte da direção do grupo parlamentar liderado por António Capucho. Todos os seis vices de então partilhavam a mesma sala e Rio sentava-se mesmo à frente de Matos Correia. Os dois foram também colegas nas direcções do PSD com Durão Barroso e Santana Lopes e Matos Correia foi o único ex-vice de Passos Coelho que Rui Rio chamou para colaborar consigo no Conselho Estratégico Nacional do PSD, como coordenador da área de Segurança Interna, uma proximidade que se desfez. As críticas constantes a Passos terão sido a gota de água que fez Matos Correia decidir não voltar a ser candidato a deputado. Mas Rui Rio nunca ouviu de viva voz as explicações do antigo companheiro, porque nunca mais lhe atendeu o telefone. Matos Correia não quis fazer comentários.