José Maria Ricciardi vai ser o próximo convidado do "Clube 50", uma organização que reúne maçons de todo o mundo e de todas as obediências, a Regular e a Irregular.



Segundo uma comunicação distribuída aos maçons portugueses pelo presidente do "Clube 50", o advogado José da Mota Veiga - vice grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal -, Ricciardi estará presente no almoço da última sexta-feira deste mês, 29, e falará sobre a crise do sistema financeiro.

Ricciardi era presidente do BES Investimento, passando depois a liderar o Haitong Bank na sequência da queda do BES. O primo de Ricardo Salgado manteve-se na presidência do banco de investimento do BES quando este foi comprado pelo chinês Haitong em Dezembro de 2014, por €379 milhões.



Ultimamente, Ricciardi tem estado em destaque pela situação no Sporting, pedindo que Bruno de Carvalho largue a direcção do clube.

O "Clube 50" é um grupo de elite maçónico que promove almoços e debates. O grupo é dirigido pelo advogado José da Mota Veiga, antigo deputado social-democrata.

A maçonaria teve durante vários anos membros em posições de relevo em Portugal. Ao Grande Oriente Lusitano pertenceram o antigo presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos, bem como ministros e secretários de Estado. António Vitorino e Vitalino Canas, do PS, Rui Gomes da Silva, do PSD, ou o antigo presidente do Tribunal Constitucional, Luís Nunes de Almeida, são alguns exemplos.