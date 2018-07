O vereador da Câmara Municipal de Lisboa pelo Bloco de Esquerda é proprietário de mais um imóvel em Lisboa, além do conhecido prédio de Alfama que comprou a meias com a irmã por 347 mil euros e colocou à venda por 5,7 milhões no prazo de quatro anos. Esta nova casa situa-se na rua do Conde de Redondo e o político está à procura de um novo arrendatário para o piso onde antes morava, pelo valor de 1300€ mensais. Segundo o Observador, há ainda um anúncio no site imobiliário Casa Sapo sobre a casa, o que comprova o seu arrendamento e que esta ainda se encontra livre.

O vereador residia até há pouco tempo nesta casa numa parte nobre da cidade de Lisboa, segundo a sua declaração de rendimentos, apresentada pelo próprio no Tribunal Constitucional no dia 17 de Novembro do ano passado. O bloquista mudou-se este ano para uma nova morada na freguesia de Avenidas Novas.

Ao Observador, Ricardo Robles confirmou que este apartamento da freguesia de Santo António está vazio e que se encontra actualmente a procurar um novo inquilino. Roble garantiu que este era o seu "local de residência até dia 1 de Maio" e que a sua mudança de moradia foi devidamente comunicada ao Tribunal Constitucional. "Neste momento, [a casa] está vazia", disse. O vereador afirmou ainda que não arrendou o imóvel desde que o abandonou em Maio.

Esta casa na rua do Conde de Redondo trata-se de um apartamento T3, com um piso e cinco divisões distribuídas por 85 metros quadrados. Tem um valor patrimonial de 65.700 euros. O vereador do Bloco de Esquerda declarou a posse do imóvel nas duas últimas declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional (2017 e 2018).

Nestas declarações, o bloquista apresenta também o polémico prédio de Alfama, comprado em 2004 à Segurança Social por 347 mil euros, que colocou à venda numa imobiliária especializada em imóveis de luxo por 5,7 milhões, apesar de seguir a posição do seu partido contra a especulação imobiliária em Portugal.

Na conferência de imprensa sobre este caso de compra e venda do prédio de Alfama, que Ricardo Robles deu na sexta-feira passada, o vereador da Câmara de Lisboa declarou que desistiu de vender o imóvel e que iria apenas arrendar as fracções a que tem direito. O político, porém, não referiu este segundo apartamento na rua do Conde de Redondo.