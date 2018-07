Robles também se afastou da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Ricardo Robles renunciou ao cargo de vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa, deixando também a comissão coordenadora concelhia de Lisboa. A informação foi avançada pelo Bloco de Esquerda em comunicado, que pode ler aqui na íntegra:



"Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares que expliquei e no respeito pelas regras legais, revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador.

Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objectivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade."



Ricardo Robles é co-proprietário de um prédio em Alfama que adquiriu em 2014, por 347 mil euros. Reabilitou-o e colocou-o à venda através de uma imobiliária de luxo, em 2017. O imóvel esteve à venda até Abril, durante seis meses, sem sucesso. O vereador da Câmara de Lisboa garantiu mais tarde que iria "colocar o imóvel em propriedade horizontal, de forma a poder dividir as fracções". Mais tarde, soube-se que tinha ainda outro imóvel no mercado de arrendamento, estando a pedir €1.300 por mês.



Catarina Martins criticou todo o caso no sábado, lamentando que em dois dias tenha havido "capas de jornal que dizem mentiras sobre o vereador do BE na Câmara de Lisboa" e que tal aconteça "na mesma altura em que o parlamento aprovou legislação importante para proteger os inquilinos" e se aguarda "por exemplo, a promulgação a breve trecho do direito de preferência sobre a propriedade que permite que o inquilino possa comprar só a sua fracção quando o senhorio quer vender todo o empreendimento e, por isso, será um grande obstáculo a negócios que estão a ser preparados, nomeadamente a Fidelidade que quer vender um enorme número de prédios em várias zonas do país".



A Presidência viria a desmentir a líder bloquista indicando que Belém não está na posse dos diplomas, o que Martins imputou ao Parlamento, que ainda não os enviou ao Presidente da República.

Antes do pedido de demissão, a Comissão Política do BE tinha indicado que pediria mais esclarecimentos a Ricardo Robles.