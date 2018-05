Eduardo Catroga, que não pôde renovar o seu mandato enquanto presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP e decidiu assumir um cargo internacional na China Three Gorges, pediu a Pedro Siza Vieira, ministro-adjunto do primeiro-ministro, António Costa, uma reunião entre o consórcio chinês e a EDP. O ministro informou o secretário de Estado e na primeira semana de Abril a reunião deu-se. Um mês depois foi lançada a OPA sobre a EDP.A China Three Gorges era cliente da firma de advogados a que Siza Vieira pertenceu antes de integrar o Governo, a Linklaters. Esta ligação levou o ministro a pedir escusa de intervir no sector eléctrico enquanto decorrer a OPA à EDP.A reunião em causa teve de um lado representantes do Governo, incluindo Pedro Siza Vieira, e do outro membros do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, entre os quais três representantes do consórcio chinês que responde ao Estado. Eduardo Catroga era ainda presidente do Conselho Geral à altura, mas entretanto passou apenas a representar internacionalmente a CTG, mas não esteve presente no encontro. O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, também não esteve presente por estar de férias, avança o jornal Expresso.A reunião decorreu na mesma semana em que a EDP realizou a assembleia geral de accionistas, que reconduziu António Mexia como presidente executivo da eléctrica.Embora a agenda da reunião não tenha sido divulgada, a CTG comunicou que foram discutidos temas de regulação do sector, como a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE). Os representantes da CTG terão também abordado o tema dos CMEC-Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual, que pode levar a EDP a devolver cerca de 500 milhões aos consumidores de electricidade, apurou o Expresso.