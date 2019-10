Regresso de Manuel Monteiro ao CDS ainda não está oficializado

Manuel Monteiro já entregou a ficha de militante para voltar a filiar-se no CDS há um mês, mas a sua re-entrada no partido que foi aprovada pela concelhia de Póvoa de Varzim por unanimidade, ainda não foi concluída e o antigo dirigente continua sem cartão de militante.





O centrista confirmou ao jornal Expresso que continua sem ter recebido o cartão de militante, mesmo já tendo a concelhia que recebeu a proposta de filiação dado aval ao pedido. No entanto, o processo parece ter travado na secretaria-geral do partido, que oficializa as novas entradas no CDS.Segundo apurou o semanário, já houve outras tentativas de inscrição (entregues depois da de Monteiro) a serem oficializadas. Fontes disseram ao jornal que a militância de Monteiro só se deve tornar oficial perto da data do Congresso, marcado para 25 e 26 de janeiro, em que o substituto de Assunção Cristas será escolhido.O único candidato assumido à liderança centrista, Abel Matos Santos, criticou publicamente a forma como o processo está a ser conduzido. O atraso "só pode ser entendido como um ato censório, e que não cabe num partido que se diz pluralista e democrático", disse na quinta-feira, noite de Conselho Nacional.