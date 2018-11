A ministra da Justiça disse aos oficiais dos tribunais que "quem manda é o ministro das Finanças" e que cada ministro tem a sua pasta. Adalberto já tinha dito, no início do ano: "Somos todos Centeno".

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou, esta segunda-feira, frente a cerca de 50 oficiais de justiça dos tribunais da Comarca de Braga que "quem manda é o ministro das Finanças", Mário Centeno, fazendo eco de declarações feitas pelo anterior ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, quando afirmou: "Somos todos Centeno". Ambos os ministros aparentam, com estas afirmações, ter confiança no ministro das Finanças no que toca à gestão das contas.



Van Dunem falou no final da apresentação do projeto "Tribunal +" em Guimarães. Quando saiu do local, foi confrontada pelos cerca de 50 funcionários que se manifestavam, no âmbito da greve dos funcionários judiciais. Os manifestantes vestiam camisolas negras onde se podia ler "Justiça para quem trabalha na Justiça", alguns deles com mordaças na boca.



Interpelada por um manifestante que disse a Van Dunem: "Monetariamente, a gente acha que a senhora não manda nada", a minsitra da Justiça respondeu, concordando com a premissa. "É verdade, quem manda é o ministro das Finanças", disse a socialista, citada pelo Jornal de Notícias. A minsitra não terá fugido de nenhuma das questões colocadas pelos manifestantes, mesmo quando lhe disseram, depois da sua declaração que a ser verdade a sua democracia, "em democracia isso é triste".



Van Dunem não se ficou e respondeu ao funcionário, dizendo: "Não é não, sabe porquê? Porque cada um de nós tem uma pasta", tentando explicar que ela se encarregava dos assuntos da Justiça, enquanto o outro governante tratava de tudo o que eram as questões de finanças.



Mas a resposta não foi bem recebido pelo oficial da justiça que interpelava Van Dunem e que lhe respondeu: "Quem tem uma pasta é o Ministério das Finanças, a senhora ministra tem uma mini-pasta"