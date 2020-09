Até para os militantes do Chega, a proposta de Rui Roque – onde, entre outras ideias controversas, defendeu que "às mulheres que abortem no Serviço Público de Saúde, por razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo bebé não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação, devem ser retirados os ovários, como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer, que não têm quem os defenda no quadro atual" – foi arrojada demais.



Talvez seja essa a intenção de Rui Roque, ex-militante do PNR que vê no líder do Chega um autêntico salvador da pátria: quando ele anunciou que iria candidatar-se à Presidência da República, logo escreveu no Facebook que "André Ventura é uma oportunidade única", "a personificação mediática de virtual líder da oposição", "o pânico dos corruptos, dos pedófilos, dos esquemáticos, do sistema, do regime" e "uma pessoa comum com qualidades únicas e sem dever nada a ninguém, a conseguir agregar os descontentes, a federar os contestatários, a unir os revoltados e prevenir os oportunistas e a capitalizar os orgulhosos".

Ora, tal Messias e seus apoiantes não aprovaram a sua moção, mas deixaram Rui Roque expressar a sua posição, que reforçou esta segunda feira no Facebook. "Sobre a polémica, a minha opinião é simples, mais vale esterilizar pessoas irresponsáveis do que matar vidas humanas por nascer. Eu sou pela vida e continuarei a ser. Com os métodos de contraceção existentes, o aborto não pode ser uma escolha. Permitir que outros adotem é defender a vida e abortar por questões económicas é inaceitável. O Serviço Nacional de Saúde público, num país com tão reduzida natalidade como Portugal não deve suportar os custos da morte, seja ela qual for", escreveu, terminando com um slogan: "Viva a Vida!"

Mas afinal quem é este algarvio que atualmente defende a mutilação feminina para poupar os recursos do SNS? Por exemplo, em outubro de 2018, menos de um antes de assumir publicamente que alinhava pelo Aliança, o partido de Pedro Santana Lopes (que abandonou logo após as legislativas, para aderir ao Chega), numa publicação do Facebook sobre as celebrações de homenagem a combatentes da República Social Italiana na Segunda Guerra Mundial, dizia ser "um dos que mais duvida da versão oficial do ‘holocausto’ judeu às mãos Nacional-Socialista na Alemanha entre 1933-45, sabendo do aproveitamento material que os judeus têm realizado".

Casado, com dois filhos menores, é natural de Estói, concelho de Faro, onde vive, e tem 44 anos. Em 2009, formou-se em Gestão numa universidade privada de Loulé, a INUAF, que faliu em 2016, licenciando-se depois, em 2017, em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve.

Desde jovem ligado ao associativismo, entre 2001 e 2008 foi presidente da direção da Associação South Side, a sociedade recreativa do Sporting Clube Farense, clube de que tentou ser presidente, sem sucesso, tendo-se candidatado ao cargo por duas vezes: em 2004 e 2009.

Pelo meio, com o surgimento do PNR (Partido Nacional Renovador, nacionalista e de extrema direita), abraçou a militância política, que há muito o fascinava, não encontrando antes partido em que se revisse – de 2007 a 2014, foi conselheiro nacional e presidente da distrital do Algarve do partido e por duas vezes, em 2009 e 2011, foi cabeça de lista do partido pelo Algarve (nunca eleito como deputado) nas legislativas.

Foi também candidato à Assembleia Municipal de Faro em 2009 e 2013 e ao Parlamento Europeu em 2009 e 2014, alinhando sempre pelo PNR, que em 2019 alterou o seu nome para Ergue-Te, mantendo intacta a sua ideologia, que muitos têm acusado de fascista e que passa por "apoiar a família tradicional, a natalidade portuguesa e a educação", "repor o serviço militar obrigatório para os jovens de sexo masculino, "revogar a legislação que permite a prática do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo" ou "restringir a imigração e inverter os fluxos migratórios".

Não terá sido por causa das ideias, que na sua maioria partilha, mas por razões pessoais que Rui Roque passou, nesse mesmo ano, para o novo Aliança do ex-PSD Santana Lopes, tendo dirigido a campanha do partido – que acabou por não eleger nenhum deputado nas legislativas, em outubro, de 2019 – no Algarve.

Pouco mais de dois meses passados, na sua página do Facebook, que está pejada de imagens nacionalistas, a começar pelo escudo da bandeira, passou inequivocamente a apoiar André Ventura, que, ao contrário do Aliança, conseguiu assento parlamentar para o seu Chega.

"Hoje começa a minha campanha de apoio à candidatura presidencial do Sr. deputado André Ventura. Existe uma oportunidade única de enviar o Marcelo Rebelo de Sousa outra vez para o comentário político nas televisões, ou obrigar a uma segunda volta, onde todo o sistema, todo o regime, estarão com Marcelo e todos os que são convictamente adversos ao estado de decomposição de Portugal, vão estar ao lado do André Ventura", escreveu, a 30 de dezembro de 2019.

Não espanta que no último fim de semana tenha saído do anonimato com a sua polémica "moção estratégica" na Convenção do Chega. Afinal, o nacionalismo de extrema direita sempre foi a sua cor política e ambição também nunca lhe faltou.