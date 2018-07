Ricardo Robles abandonou hoje todos os cargos políticos que ocupava, depois de envolvido numa polémica por ter posto à venda um prédio avaliado em €5,7 milhões e estar a arrendar um apartamento por €1.300 mensais. O até agora vereador e dirigente da concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda era um grande defensor do direito à habitação, criticando a especulação imobiliária em várias intervenções. Não aguentou as críticas a si dirigidas e ao partido, apesar de o Bloco o ter apoiado.Nascido a 20 de Maio de 1977, Robles é casado e tem dois filhos. Foi eleito vereador e o seu acordo com Fernando Medina permitiu até agora ao autarca governar com maioria absoluta.Ricardo Robles nasceu em Almada e o seu pai é militar. Aos seis anos, o político mudou-se para a ilha açoriana de Santa Maria. Segundo o Público, voltaria ao continente aos dez anos para viver no Seixal.Licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico. Foi dirigente na Assembleia de Estudantes da universidade, mas já ia a manifestações desde que estava no oitavo ano, conta o jornal i. Sairia da universidade, onde conheceu Francisco Louçã, em 2000 – no ano anterior ajudou a fundar o Bloco de Esquerda.Robles faz surf, snowboard e gosta de viajar: aderiu ao programa de mobilidade para estudantes Erasmus e mais tarde, correu a América do Sul durante três meses: passou pela Bolívia, Peru, Equador, Argentina e Uruguai.Ricardo Robles é especialista em reabilitação urbana e eficiência energética.Conhecido por "Xeca" (que será uma associação à Tcheka, uma polícia secreta da União Soviética) Robles era dirigente da concelhia de Lisboa do BE desde 2005. Era deputado municipal desde 2009, em regime de rotatividade, até 2013, quando foi para a Assembleia Municipal. Em 2017, tornou-se vereador.