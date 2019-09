A graça foi feita durante o debate desta segunda-feira que opôs os líderes dos dois maiores partidos portugueses. "Eu também tenho o meu Mário Centeno", atirou RUi Rio ao primeiro-ministro António Costa. Durante uns segundos os líderes partidários trocaram galhardetes sobre qual o melhor Centeno: o laranja ou o rosa? "Eu não troco o meu pelo seu! Pode gostar muito do seu Centeno, mas os portugueses preferem o meu Centeno, que é de contas certas", rematou o primeiro-ministro.O "Centeno" a que Rio se referia chama-se na verdade Joaquim Miranda Sarmento, explicou o social-democrata no fim do debate organizado pelas rádios Antena 1, Rádio Renascença e TSF. E Rio tem uma garantia: caso vença as eleições a 6 de outubro e forme Governo, o seu Centeno ficará, com certeza, até ao final do mandato, sugerindo que o atual ministro das Finanças não irá levar a legislatura até ao fim. "Mário Centeno já foi claro e disse que se o Partido Socialista ganhar as eleições está disponível para ficar no Ministério da Finanças enquanto for presidente do Eurogrupo, porque quer ser presidente do Eurogrupo", disse Rui Rio, lembrando que a presidência do Eurogrupo muda no fim do primeiro semestre de 2020, a meio da próxima legislatura.Mas quem é Joaquim Sarmento, o Centeno do PSD? Doutorado em Finanças pela Universidade de Tilburg; ex-assessor de Cavaco Silva; mandatário nacional do PSD nestas eleições legislativas e aliado próximo de Rui Rio.Tanto Centeno como Sarmento têm um percurso consolidado no setor público, o primeiro no Banco de Portugal, o segundo na direção Geral dos Impostos e na Direção Geral do Orçamento.Joaquim Sarmento é, atualmente, professor auxiliar de Finanças no ISEG, tendo sido assistente entre 2007 e 2014 e docente convidado na Universidade Católica Portuguesa, tendo trabalhado também durante vários anos no Ministério das Finanças, tendo sido transferido para o gabinete do ministro Teixeira dos Santos entre 2007 e 2009 (Governos de José Sócrates).Sarmento foi ainda assessor de Cavaco Silva na Presidência da República entre 2012 e 2016 e consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do Parlamento.O homem forte das contas de Rio foi, juntamente com Álvaro Santos Almeida, o responsável pelo cenário macroeconómico e pelo programa social-democrata.Mas o que defende então Joaquim Sarmento, o Ronaldo das Finanças do PSD? Pois bem, no programa que desenhou a quatro mãos para os sociais-democratas defende que haja um emagrecimento dos gastos de Estado, como a diminuição da frota de carros estatais, fazendo mais uso de plataformas de transportes (como a Uber), ou a diminuição dos ministérios e a sua centralização.Sarmento é também adepto da criação do cargo de um "direto" de cada ministério que permaneça mesmo quando mudam os partidos no arco do poder; o regresso às 40 horas semanais na função pública ou a existência de um IRS mínimo de 40 euros para quem não tem coleta. De fora, ficariam famílias com rendimentos até nove mil euros por ano e as que não têm de entregar declaração de IRS.Miranda Sarmento propõe ainda a reposição do IVA da restauração para os 23%. Do lado das empresas, sugere uma coleta mínima de 500 euros para 70% de empresas que não pagam IRC. A redução da despesa fiscal poderia gerar 200 milhões de euros adicionais.No entanto, como notou o primeiro-ministro, estas medidas não constam no programa do PSD, mas sim do livro A Reforma das Finanças Públicas em Portugal, editado em abril deste ano.No seu livro, Sarmento propunha 150 medidas para reduzir a dívida pública dos 120% do Produto Interno Bruto (PIB) para os 90%.