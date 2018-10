O tenente-general José Nunes da Fonseca será o novo chefe do Estado-Maior do Exército, obtendo ainda uma promoção a general. A decisão foi aplaudida pelos militares que reconhecem o valor militar do general escolhido pelo Conselho de Ministros, bem como a sua atitude "dialogante".

O tenente-general vem substituir o antigo Chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte que foi exonerado dois dias depois da posse do novo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que substituiu Azeredo Lopes após a sua demissão, na sexta-feira passada.

Nunes da Fonseca tem 57 anos e 38 de serviço nas Forças Armadas. Tirou o curso de Ciências Militares de Engenharia da Academia Militar, no qual foi "o melhor aluno". Tem a mais alta graduação da Academia Militar: a Espada de Toledo.

Em declarações à agência Lusa, o coronel António Mota, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, afirmou que a escolha de Nunes da Fonseca "cumpre, à partida, aquilo que era fundamental, que era ser um militar consensual", em que "toda a hierarquia do Exército se revê como sendo um comandante e um líder".

"É um militar muito ponderado, muito tranquilo, algo reservado, muito dialogante e extremamente inteligente", segundo o coronel António Mota.

O nome do tenente-general José Nunes da Fonseca foi recebido favoravelmente pelo Conselho Superior do Exército, o primeiro-ministro António Costa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou a proposta do Governo de nomeação de Nunes da Fonseca para novo Chefe do Estado-Maior do Exército, tendo a tomada de posse ocorrido esta sexta-feira, às 19h00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Nunes da Fonseca esteve colocado na força especial da NATO para o Kosovo, como general-comandante da força logística, em 2011, e na força de estabilização da Aliança Atlântica para a Bósnia-Herzegovina, como oficial de operações, em 1998-1999, segundo o Jornal de Notícias.

O novo chefe do Estado-Maior do Exército foi condecorado em duas situações diferentes, por dois Presidentes da República. A primeira condecoração chegou pela mão do Presidente Jorge Sampaio, como oficial, aos 41 anos, em 2002. A segunda condecoração seria atribuída pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva, em 2014, como Grande Oficial.

Nunes da Fonseca tem 23 louvores nacionais e três estrangeiros e cinco medalhas por serviços distintos no grau prata.

Nunes da Fonseca assume a liderança do Estado-Maior do Exército num momento particularmente conturbado das Forças Armadas, devido ao caso de Tancos. Mas António Mota diz que se "os tempos de bonança" não voltam ao ramo não será pela falta de qualidade do novo chefe do Estado-Maior, lembrando que que há "casos que estão a decorrer e sob investigação", referindo-se ao furto de armamento dos paióis de Tancos, em 2017, que levou à demissão do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes. "Terão que ser apuradas as responsabilidades e os responsáveis, mas isso cabe à justiça", disse ainda.

O coronel definiu ainda os principais desafios do novo CEME: resolver a falta de efectivos no ramo – "uma questão perfeitamente alarmante" - e o reequipamento que ofereça "condições logísticas e financeiras" para o Exército cumprir a sua missão.

António Costa, quando questionado sobre o que esperava do sucessor do general Rovisco Duarte no cargo de CEME, respondeu esperar "que desempenhe lealmente as suas funções", que é aquilo que todos contam "que cada servidor público possa fazer".