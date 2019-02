Quem é Mamadou Ba? O ativista amado e odiado num mesmo país

É negro, nascido no Senegal, ativista antirracismo, bloquista. Entre tudo isto, a cor da pele, assume, foi o que mais pesou nas ameaças de morte que tem recebido.

Indeferido. Esta foi a resposta do Estado português ao primeiro pedido de nacionalidade portuguesa feito por Mamadou Ba. A argumentação oficial: que não tinha tempo suficiente de residência em Portugal e que não tinha conhecimentos suficientes de português.



Do outro lado da linha telefónica, o ativista e político ri-se por terem sido estas as razões. Eram fracas.



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 31 de Janeiro de 2019.