São 12 no total e apenas um esteve num gabinete social-democrata, segundo o levantamento feito pela SÁBADO no Diário da República. Curiosamente, é também o que tem a experiência mais antiga em gabinete governamental: Francisco Matoso foi adjunto do secretário de Estado Adjunto e da Saúde



Os restantes estiveram nos governos de Guterres (Sandra Gaspar,



25 anos sem promoção

A SÁBADO contactou a meio da tarde desta quarta-feira, 2 de dezembro, o ministério da Saúde que, para já remeteu para o esclarecimento da própria Associação de Administradores Hospitalares (a que Marta Temido já presidiu). Num texto publicado no Facebook, explica-se que "a carreira de administração hospitalar é uma carreira especial da administração pública (...) que não deve ser confundida com o exercício de funções em Conselhos de Administração através de nomeação". E que a subida de grau (quatro, sendo o 4.º a base da carreira) ocorre em função de concurso e caso se registe "avaliação positiva" de uma comissão de avaliação.



No âmbito do Despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º 11813/2020, de 30 de novembro, importa... Publicado por Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares em Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 São 12 no total e apenas um esteve num gabinete social-democrata, segundo o levantamento feito pelano Diário da República. Curiosamente, é também o que tem a experiência mais antiga em gabinete governamental: Francisco Matoso foi adjunto do secretário de Estado Adjunto e da Saúde entre 1993 e 1996 Os restantes estiveram nos governos de Guterres ( Manuela Mota Pinto ) e Sócrates ( Alberto Matias Rosário Ana Paula Harfouche ).contactou a meio da tarde desta quarta-feira, 2 de dezembro, o ministério da Saúde que, para já remeteu para o esclarecimento da própria Associação de Administradores Hospitalares (a que Marta Temido já presidiu). Num texto publicado no Facebook, explica-se que "a carreira de administração hospitalar é uma carreira especial da administração pública (...) que não deve ser confundida com o exercício de funções em Conselhos de Administração através de nomeação". E que a subida de grau (quatro, sendo o 4.º a base da carreira) ocorre em função de concurso e caso se registe "avaliação positiva" de uma comissão de avaliação.

Eva Falcão é chefe de gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, e é um dos 83 administradores hospitalares que viu o seu grau atualizado por despacho do secretário de Estado Adjunto e da Saúde . Mas no documento assinado por António Lacerda Sales, a 30 de novembro, há mais três elementos que se cruzam com os atuais titulares da Saúde.Dois deles, Ricardo Santos e Maria de Fátima Sena e Silva, estão também com Marta Temido . O economista com especialização em administração hospitalar Ricardo Santos é adjunto de Temido desde novembro de 2018 . Maria de Fátima Sena e Silva, administradora hospitalar desde 1994, é técnica especialista de Marta Temido apenas desde 5 de junho último.Há ainda um adjunto de Diogo Serras Lopes, o atual secretário de Estado da Saúde. Igualmente especializado em administração hospitalar, Miguel Ângelo Rodrigues, tem o mesmo cargo desde agosto de 2018, ainda com Rosa Valente de Matos.Na lista estão outros dois que entretanto saíram, mas que estiveram em gabinetes do executivo de António Costa: Jorge Manuel Silva Pinto na Saúde. Chegou ao governo como técnico especialista com Rosa Valente de Matos, no tempo em que o titular da pasta era Adalberto Campos Fernandes. O enfermeiro, licenciado em gestão de empresas e diploma em administração hospitalar, entre outros, trabalhou também com um outro secretário de Estado da Saúde, já de Marta Temido: Francisco Ramos.E Maria do Céu Madeira foi nomeada pelo antigo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, em abril de 2016. Segundo a sua nota curricular, a licenciada em Direito e com longa experiência em administração hospitalar (área em que se graduou também) já estivera em 2000 e 2001 num outro governo PS, como adjunta do então secretário de Estado da Saúde. É uma das administradoras hospitalares há mais tempo há espera de atualização: surte efeitos a 1995.Mas não são exemplo único entre os 83 promovidos agora no despacho de Lacerda Sales: segundo um levantamento feito pela, 14,5% dos administradores hospitalares (todos com extensos currículos e formação na área) que veem agora o seu grau atualizado desempenharam funções em gabinetes ministeriais ao longo dos anos.Ora, recorda a APAH, "a última comissão de avaliação foi nomeada em 2019. De acordo com a lei, deve ser nomeada anualmente. Não existia qualquer avaliação desde 2003". No caso do despacho, agora assinado por Lacerda Sales, esse espelhará apenas os "resultados da comissão de avaliação de 2019".

Na lista publicada em Diário da República encontram-se administradores hospitalares que esperavam pela mudança de grau desde 1995 (12), 1996 (4) e 1998 (23). E outra parte esperava desde os primeiros anos deste século.

Apenas três exemplos do gabinete da própria ministra: Eva Falcão, que é chefe de gabinete de Marta Temido há dois anos , aguardava pela promoção desde 2005. Tal como Ricardo Santos. E Maria de Fátima Sena e Silva desde 2006.O último processo de avaliação, segundo um esclarecimento da ACSS , ocorreu já em 2008. E o último concurso para colocação de administradores hospitalares em 2001. Só depois da colocação em concurso, explica o mesmo comunicado, é que "haverá impacto remuneratório".pediu ao Ministério da Saúde uma reação à posição da FNAM que considera existir "favorecimento dos administradores hospitalares" face aos médicos com esta atualizaçáo agora assinada por Lacerda Sales.perguntou também se foi ponderado no momento de decisão sobre a publicação deste despacho o facto de existirem "membros dos gabinetes atualmente em funções no Ministério (e até os que cessaram funções nos últimos dois anos) entre os que mudam agora de grau". Ainda não foi possível obter resposta.