Os funcionários públicos não pagavam imposto sobre os rendimentos (mas recebiam menos), o imposto mais valioso para os cofres do Estado eram os cobrados nas alfândegas, o orçamento para a Defesa do país em guerra valia mais de um quarto da despesa pública (vale hoje 2%) e havia queixas constantes de falta de dinheiro nos serviços e gabinetes – incluindo o do próprio Presidente do Conselho, Marcello Caetano, conforme conta à SÁBADO um ex-ministro da época.

Portugal pode registar no próximo ano o primeiro excedente orçamental desde 1973. Esta semana a SÁBADO viaja até à gestão orçamental desse último ano em que houve excedente orçamental, o penúltimo do Estado Novo e o último ano da chamada "era dourada" de crescimento económico.

Há pontos em comum com os dias de hoje – discutia-se se o aumento prometido aos funcionários públicos deveria ser para os salários mais baixos ou para todos, por exemplo – mas são maiores as diferenças. As económicas e, sobretudo, políticas.

