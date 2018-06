Quando jornais locais fecham, autarquias gastam mais dinheiro

O estudo refere-se ao mercado norte-americano, referindo que os municípios se tornam menos eficientes quando deixa de haver um jornal local.

A conclusão pode não ser universal, mas pelo menos nos EUA pode observar-se isto: quando um jornal local encerra funções, os governos das localidades onde estes existiam gastam mais dinheiro. A conclusão está num estudo da Universidade de Negócios de Notre Dame.



O professor de finanças Paul Gao disse que teve a ideia para o estudo depois de ver um segmento do programa humorístico John Oliver's Last Week Tonight sobre o declínio dos jornais locais. O programa foi emitido há quase dois anos e desde então o estudo esteve em preparação desde então.



As conclusões do estudo Financing Dies in Darkness? The Impact of Newspaper Closures on Public Finance (O Financiamento Morre na Escuridão? - O Impacto do Encerramento de um Jornal no Financiamento Público) dizem que existe uma co-relação entre a perda de um jornal local e um governo financeiramente menos eficiente (que gasta mais para resultados iguais).



Dezenas de jornais locais fecharam, reduziram a tiragem, diminuíram a periodicidade ou focaram-se apenas no mercado online em anos recentes, uma realidade também em Portugal. Segundo os números do Pew Research Center, nos EUA, os valores de circulação de jornais baixaram cerca de 27% entre 2003 e 2014 e houve também uma diminuição de 35% dos jornalistas locais. O estudo concluiu que este decréscimo teve um custo pesado já que, como reafirmou Gao, um jornal local tem um papel único no funcionamento correcto de um governo e dos mercados.



No entanto, esta não é a ideia de muitos cidadãos norte-americanos. "Disseram-nos que os jornais locais não têm qualquer importância. Outros dizem que desempenham um papel importante, mas que o vazio criado pelo seu desaparecimento será substituído por outro meio de comunicação", referiu Gao ao jornal britânico The Guardian.



Mas o investigador responsável pelo estudo tem uma ideia diferente. "Achamos que os jornais locais têm um papel importante e único que não pode ser facilmente substituído por um meio online ou um jornal nacional."



A equipa de Gao analisou mais de 1.600 jornais escritos em inglês e que servem mais de 1.266 municípios norte-americanos. Foram analisados jornais desde 1996 a 2015.



No final, o estudo não oferece nenhuma proposta de solução para a relação que encontrou, dizendo que o seu trabalho é levantar a questão. Mas terão de ser outros a resolverem, se acharem necessário.



"Esperemos que este estudo levante a tenção da importância de um jornal locail. É como um bem público, ou uma lei de protecção ambiental. É bom de ter, mas, como reconhecemos, também tem os seus custos, no final."