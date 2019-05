Uma pequena comitiva do PURP participou ao final da tarde numa ação de campanha que decorreu na estação de comboios do Rossio, em Lisboa, durante a qual distribuíram panfletos com as principais ideias do partido.



"A nossa campanha não tem meios e somos meia dúzia. Apelamos às pessoas que têm reformas miseráveis e indecentes que olhem para quem pensa nelas", aponta.



Fernando Loureiro aproveitou o tema das reformas para esclarecer uma polémica que o envolveu quando afirmou que se ganhasse uma reforma de 300 ou 400 euros entraria na Assembleia da República com explosivos.



"Quando disse que ia pôr uma bomba na Assembleia, claro que não o faria. O que eu queria dizer é que se tivesse 300 ou 400 euros de reforma me revoltava ou indignava com estes políticos todos", explicou.



Já sobre a campanha, o candidato do PURP lamentou que os restantes candidatos estejam "mais preocupados com as legislativas do que com as europeias".



"Os partidos estão mais preocupados com as legislativas porque eles lá [Parlamento Europeu] têm o seu lugar garantido. O que lhes interessa é cá", sublinhou.



As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no domingo.

O cabeça de lista do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP), Fernando Loureiro, admitiu hoje estar "estupefacto" com o apoio que o partido tem recebido e previu um bom resultado eleitoral no domingo."As expectativas para domingo é que vamos ter uma boa votação. Já subimos muito em termos de filiados e também em termos de militantes e simpatizantes. Estou estupefacto porque todos os dias surgem pessoas, que eu não sei de onde elas vêm porque a nossa visibilidade é pouca", afirmou o candidato à agência Lusa.