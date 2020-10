ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.

A 14 de abril de 2020, a Câmara de Boticas deliberou em ata contratar Cristina Felgueiras, "em regime de contrato de trabalho em funções públicas", como técnica superior de Direito. Quinze dias depois, segundo o Portal Base, e apesar de haver um regime de incompatibilidades que impede a acumulação de funções, esta licenciada era contratada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro.Pormenor? Cristina Felgueiras é casada com José Manuel Gonçalves, que é vice-presidente da distrital do PSD de Vila Real, liderada por Fernando Queiroga, presidente da Câmara de Boticas. Mais: o presidente da CIM Douro é também o presidente da Câmara de Sernancelhe, eleito pelo PSD, Carlos Silva Santiago.Os contratos assinados por Cristina Felgueiras constam de uma denúncia feita ao Ministério Público a que ateve acesso e que descreve uma "teia" de influências montada na distrital do PSD de Vila Real.