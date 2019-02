O PSD vai apoiar a moção de censura apresentada pelo CDS ao Governo na passada sexta-feira. Bloco de Esquerda, PCP e PS já anunciaram que vão votar contra.

O PSD vai votar a favoravelmente a moção de censura ao Governo anunciada na passada sexta-feira pelo CDS-PP. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Rádio Renascença.



"Não tem muito sentido nós estamos, por um lado, a dizer que estamos contra o Governo, por outro, estarmos a fazer oposição e, por outro lado, não secundar a posição do CDS. Muito provavelmente a posição de que vamos tomar - se nada mudar- é precisamente de votar a favor da moção do CDS", revelou o vice-presidente do PSD, David Justino, em declarações à Renascença.



O líder do PSD, Rui Rio, tinha-se escusado a comentar, no sábado, a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP para "não dispersar as atenções" da primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico social-democrata, prometendo deixar um comentário para depois de domingo.



O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS já anunciaram que iriam votar contra a moção de censura.



Para a moção de censura ser aprovada tem que recolher 116 votos favoráveis. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS têm, atualmente, 107 deputados. Caso a moção de censura for provada, o Governo terá de cair.



Esta será a segunda moção de censura ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa, ambas apresentadas pelo CDS-PP, e será a 30.ª em 45 anos de democracia, após o 25 de Abril de 1974. A primeira moção de censura que Costa teve de enfrentar foi aquando dos incêndios de 2017 em que morreram mais de uma centena de pessoas.





"O Governo está esgotado", começa por ler-se no texto da moção de censura a que a SÁBADO teve acesso e que descreve um primeiro-ministro "que paga o preço de não cumprir as promessas que fez, o que gerou o desânimo e minou a paz social".

"Ao mesmo tempo que afirmava o discurso do "virar a página da austeridade", cresceram os impostos indiretos e as cativações; ao mesmo tempo que falava na importância do investimento publico e da melhoria dos serviços sociais", lê-se no texto, que descreve esta legislatura como uma oportunidade perdida, porque "começou com a economia do País a crescer, o desemprego em queda e com o ambiente internacional favorável" sem que fossem feitas reformas.

" O que corre bem no país é apesar do Governo e não graças ao Governo."