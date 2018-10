Fernando Negrão anunciou que o PSD vai apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado no debate na especialidade, mas ainda não revelou quais.

"Não abdicaremos de tentar melhorar o que está mal neste documento e de suprir, com as nossas propostas, as muitas falhas que assinalamos, com sentido de responsabilidade e de verdade", anunciou Fernando Negrão no encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2019 na especialidade.



Apesar do anúncio, o líder parlamentar do PSD não anunciou nenhuma das medidas de alteração que os sociais-democratas pretendem apresentar, preferindo concentrar o seu discurso na denúncia do que considera ser "um Orçamento fake".



"Porque este Orçamento é uma fábrica de ilusões, manobrada por partidos oportunistas cujo único foco não é o português, não é o cidadão, é o eleitor", criticou Negrão, num discurso que foi longamente aplaudido de pé pela bancada do PSD.