Ricardo Baptista Leite diz que a mudança de ministro na pasta da Saúde depois de fechada a proposta de Orçamento do Estado faz com que António Costa seja o único responsável pelo que se passar no Serviço Nacional de Saúde em 2019.

Para o PSD, o facto de a ministra Marta Temido só ter assumido a pasta da Saúde depois de fechado o Orçamento, que foi desenhado pelo seu antecessor, tem uma consequência política: "O primeiro-ministro é o responsável primeiro e último pelo aquilo que se passará no Serviço Nacional de Saúde", defendeu o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite.



Baptista Leite traçou um cenário negro da Saúde em Portugal, criticando a ausência de respostas relativamente à ala pediátrica do Hospital de São João ou à nova maternidade de Coimbra, e atacando o facto de estar prevista apenas uma comparticipação do Estado de 13% na construção do novo Hospital da Madeira, quando tinham sido prometidos 50%.



Numa crítica surpreendente depois de o PSD ter apresentado um documento estratégico para a Saúde que prevê o aumento progressivo e a generalização das PPP neste sector, Ricardo Baptista Leite atacou o facto de o novo hospital oriental de Lisboa ser "mais uma PPP mas desta vez com o apoio do PCP e do BE".



O social-democrata foi também muito crítico para a falta de investimento no sector, defendendo que "o número de profissionais contratados no SNS é insuficiente para fazer face à mudança dos contratos para as 35 horas" e apontando o dedo à "precariedade" que subsiste na Saúde e que tem sido também motivo dos protestos dos profissionais da área.



"Merecíamos todos mais de quem nos governa" lançou o deputado do PSD, que lamentou que não se concretize já "o tão prometido estatuto do cuidador informal".



Baptista Leite questionou ainda o Governo sonde declarações feitas pelo novo secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, que, antes de chegar ao Executivo, defendeu que a ADSE pagasse os cuidados que são prestados no serviço público.



"Vai usar o dinheiro da ADSE para cobrir os erros da vossa gestão?", perguntou.