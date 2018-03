O PSD questionou hoje o Governo sobre as demissões de três oficiais da Força Aérea Portuguesa (FAP) integrados na Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), entre as quais a do director de serviços de meios aéreos.Numa pergunta dirigida ao ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, o PSD quer saber quais são as medidas do Governo para ultrapassar esta situação.Na sequência de uma recomendação da Assembleia da República para o aprofundamento da colaboração entre a FAP e a ANPC nas missões de socorro, resgate e combate a incêndios florestais, foram colocados na Protecção Civil três oficiais-superiores da FAP e, em Outubro, foi nomeado formalmente como novo director dos meios aéreos o coronel da Força Aérea Cipriano Figueiredo, explicam os deputados sociais-democratas Pedro Roque, Bruno Vitorino e Luís Pedro Pimenta.Segundo o PSD, apenas um dos oficiais permanece na ANPC e a Protecção Civil está sem director dos meios aéreos há cerca de três meses na sequência da demissão do coronel Cipriano Figueiredo em Dezembro de 2017."Esta situação é bastante grave tanto mais que ainda se parece observar um impasse quanto ao aluguer de helicópteros e aviões para fazer face à nova época de incêndios florestais e os Kamov pertencentes ao Estado português estão todos inoperacionais", referem ainda os deputados.