Adão e Silva considera que os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde são mal remunerados, o que leva a que tenham piores desempenhos.

O vice-presidente do PSD e ex-secretário de Estado da Saúde, Adão Silva, defendeu um maior financiamento para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e melhores condições e salários para os profissionais de saúde.



Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, Adão Silva - a face do projeto de lei social-democrata para a revisão da lei de bases da Saúde - afirmou que uma das formas que o PSD defende para fazer voltar médicos e enfermeiros ao SNS é através do aumento dos salários. "A primeira questão é obviamente pagar melhor aos profissionais. Ninguém consegue ter profissionais motivados e atraídos para o SNS se não se pagar melhor", considera o vice-presidente social-democrata.



"A base do SNS são os profissionais e profissionais pouco motivados, com salários e carreiras paradas, não são obviamente profissionais que respondam bem", considera Adão e Silva.



Questionado se, caso o PSD for eleito Governo, cumprirá este aumento salarial, Adão e Silva recusa que esta seja uma promessa eleitoral. "O que tem de haver é uma situação de melhor racionalidade", explicou, lembrando que não está "habilitado para fazer promessas eleitorais" e que este "não é tempo de as fazer".



O ex-secretário de Estado da Saúde recusa ainda a continuação da "guerra inútil de público contra privado" e sublinhou a necessidade de "cooperação" porque, "no fim do dia, o que o cidadão quer é ter acesso a cuidados de saúde de qualidade".



Adão e Silva desafiou ainda os críticos internos de Rio a darem a cara, acusando-os de, ao criticarem das sombras, a estarem a fazer "do ponto de vista democrático", "tipo de jogo intolerável".