O PSD propôs hoje a criação de uma comissão eventual no parlamento para averiguar eventuais irregularidades na adopção de crianças, na sequência do caso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).O anúncio desta comissão eventual foi feito pela deputada do PSD Teresa Morais, que justificou que "o parlamento tem que chamar a si a responsabilidade" de fazer uma averiguação ao que aconteceu e se ainda hoje se registam procedimentos irregulares nas adopções em Portugal.Esta será a terceira iniciativa anunciada pelos partidos, na sequência do caso das alegadas adopções ilegais pela IURD nos anos 90, revelado por uma série de reportagens da TVI e que motivou uma petição de cidadãos à Assembleia da República.