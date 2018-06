Depois de ontem, o líder da concelhia Alberto Machado ter entrado na corrida para a distrital do PSD Porto, Miguel Santos deixa cair a sua candidatura.

Alberto Machado, líder da concelhia do PSD Porto, apresentou ontem a candidatura à presidência da distrital laranja da Invicta. Hoje, Miguel Santos anuncia que está fora de uma corrida onde ficam ainda Rui Nunes e Alberto Santos.



"Após reflexão e avaliação partilhada com um conjunto de companheiros que integram o núcleo político de uma candidatura protagonizada por mim à Comissão Política Distrital do PSD do Porto, entendo não formalizar a mesma, retirando a iniciativa deste processo eleitoral", escreveu Miguel Santos numa carta enviada aos militantes sociais-democratas a que a SÁBADO teve acesso.



Na missiva, Miguel Santos diz que não quer "contribuir para a actual proliferação de candidaturas" que diz corresponderem "a subdivisões aritméticas, de cariz mais táctico do que propriamente substantivo".



Com este quadro, o deputado que apoiou Pedro Santana Lopes na corrida para a liderança do partido diz entender que "não existem condições de estabelecer compromissos perduráveis e sustentáveis" na distrital do Porto.



"Neste sentido, deixo claro que não integrarei qualquer órgão distrital de qualquer das candidaturas em que esta possibilidade pudesse vir a ser colocada", escreve.