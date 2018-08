A direcção nacional do PSD vai pôr em tribunal todos os candidatos às passadas eleições autárquicas que tenham excedido os orçamentos previstos para as respectivas campanhas, como forma de obrigar estes candidatos à responsabilização relativamente a despesas cujos montantes não tenham sido autorizadas previamente pela direcção nacional do partido.A primeira acção do género deu entrada no Tribunal de Castelo branco esta quinta-feira e visa imputar ao candidato social-democrata da Covilhã, Marco Baptista, despesas de 87.066 euros. Mas, como admitiu ao jornal i fonte laranja, o partido está a analisar "outras situações", podendo esta acção repetir-se noutros casos."O PSD responsabilizará apenas e só aqueles que, tendo provocado prejuízos significativos ao partido, não tenham salvaguardado o pagamento de despesas da campanha autárquica nem queiram assumir as suas responsabilidades", explica a secretaria-geral do partido, garantindo ainda que o PSD só vai assumir a despesa autárquica autorizada e não os excessos.Segundo o que apurou o diário, no caso do candidato à Covilhã, os 87.000 euros imputados a Marco Baptista correspondem a essa diferença entre o que foi gasto e o que estava ser previsto ser gasto. As despesas foram contraídas com o contribuinte do PSD, embora não tenham sido autorizadas. "Em consequência, o PSD já foi alvo de injuções", afirmou a secretaria-geral laranja.O partido liderado por Rui Rio quer que esta solução de recorrer aos tribunais sirva como "medida pedagógica e exemplar" para que futuramente haja maior rigor nas contas. Segundo o partido, no caso da Covilhã, o PSD "viu o seu bom nome posto em causa, por responsabilidade que não é sua, mas de outros - o visado que tendo contraído despesas (...) originou atrasos ou o não cumprimento perante os fornecedores e a percepção desta realidade pela comunidade".Em declarações ao jornal i, Marco Baptista afirmou não saber que tinha sido processado pelo partido, parecendo confirmar o que disseram algumas fontes que afirmaram que "não houve sequer a atenção de dar uma palavra às pessoas envolvidas".