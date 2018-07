O PSD-Lisboa pede a demissão de Ricardo Robles como vereador na Câmara Municipal de Lisboa. É a reacção à notícia de que o bloquista com o pelouro da Educação e dos Direitos Sociais é co-proprietário de um prédio em Alfama avaliado em 5,7 milhões de euros , que já esteve à venda e voltará a estar."O cabeça de lista do Bloco de Esquerda nas últimas eleições autárquicas em Lisboa e actual vereador na Câmara Municipal de Lisboa deu a sua cara nos cartazes e nas ruas contra o bullying e a especulação imobiliária, contra os despejos, contra os abusos do alojamento local e contra a gentrificação", começa o comunicado enviado pelo PSD."Afinal é ele mesmo um especulador imobiliário, que ‘despeja’ inquilinos e que pretende ganhar milhões e enriquecer com a especulação imobiliária na zona histórica do município onde é vereador", critica o PSD Lisboa. "Queremos ainda registar que este caso vem mostrar que os discursos e as posições do Bloco de Esquerda são uma chocante fraude política que manipula os eleitores e se proclama publicamente contra a ‘especulação imobiliária’, quando um dos seus principais eleitos faz negócios milionários à sua custa."Por isso, o PSD "exige a demissão do vereador Ricardo Robles por manifesta falta de ética, de seriedade e de credibilidade política".O comunicado termina com um provérbio: "Bem prega frei Tomás, faz o que ele diz e não o que ele faz."