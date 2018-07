O antigo presidente da concelhia do PSD em Lisboa, Mauro Xavier, pede a demissão da vereadora Teresa Leal Coelho.

Paulo Ribeiro, presidente da concelhia do PSD Lisboa, não quer comentar o pedido de Mauro Xavier para que Teresa Leal Coelho se demita. Mas diz que está a fazer "um esforço para melhorar a articulação política" entre os eleitos pelo PSD para a Câmara, a Assembleia Municipal e as juntas de freguesia.



"Houve no passado dificuldades de articulação política", admite à SÁBADO Paulo Ribeiro, explicando que desde que foi eleito em Janeiro que realiza "reuniões mensais" entre os vereadores, os deputados municipais e os cabeças de lista das juntas eleitas pelo PSD.



O dirigente social-democrata diz que não tem havido faltas nestas reuniões, apesar de elas serem anteriores à falha de articulação que deu origem às declarações de Teresa Leal Coelho ao Observador, a 4 de Julho, acusando concelhia e deputados municipais do PSD de lhe estarem a fazer oposição no caso do projecto para os terrenos de Entrecampos.



Paulo Ribeiro e Teresa Leal Coelho garantem, aliás, à SÁBADO que já falaram sobre o tema e definiram uma posição conjunta.



De resto, ambos dizem que o debate organizado pela concelhia - e que na altura Leal Coelho viu como uma forma de oposição à vereação - aconteceu durante o período de discussão pública.



"Porque a concelhia percebeu que havia uma série de dúvidas da sociedade civil" sobre as orientações estratégicas do projecto que tinham sido negociadas e aprovadas pelo PSD na Câmara, mas que receberam o voto contra precisamente do PSD na Assembleia Municipal.



Depois disso, Paulo Ribeiro diz que fez chegar a Teresa Leal Coelho "um documento com 12 recomendações" que a vereação social-democrata verteu numa proposta que foi aprovada em reunião de Câmara.



Paulo Ribeiro diz agora que "o projecto está melhor", mas admite que "pode sempre ser melhorado".



E Teresa Leal Coelho elogia "o bom trabalho" de Paulo Ribeiro.



De resto, o líder da concelhia social-democrata de Lisboa que agora concentrar-se em "fazer oposição a Fernando Medina" e assegura que há uma "articulação crescente" entre os vários protagonistas do PSD na cidade.