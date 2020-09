PSD: Novo líder parlamentar e vice do partido não se entendem

A primeira reunião do grupo parlamentar do PSD com Adão Silva como líder já serviu para provocar uma onda de choque com a direção do partido.

O deputado Duarte Marques acusou a vice-presidente de Rio de ser muito centralizadora na coordenação da Comissão dos Assuntos Europeus e Adão não a defendeu. Meireles não gostou e o tema pode mesmo chegar à Comissão Política Nacional.

Isabel Meireles não gostou que o líder parlamentar não lhe tivesse dado direito ao contraditório. E também não ficou contente por saber que, já depois de ter saído da sala (minutos antes do fim da reunião) Adão Silva se limitou a dizer que ia tentar perceber o que se passava na Comissão de Assuntos Europeus.

"Quando não se respeita uma vice atalhando o assunto está-se a prejudicar o partido", diz à SÁBADO uma fonte da direção social-democrata, que acha que no limite Adão Silva "está a desrespeitar a CPN, o partido e o presidente do partido".

"O PSD tem de estar coeso, ser responsável e ético", defende a mesma fonte, lamentando a atitude do novo líder parlamentar, mas também de Duarte Marques.

Uma fonte da bancada classifica mesmo como "muito pouco ético estar a acusar um colega ainda por cima vice" de centralizar o trabalho, defendendo que o tema devia ter sido "tratado em privado".

"Duarte Marques tem uma agenda pessoal. Só trabalha se lhe derem visibilidade. Não é esse o espírito do presidente do partido nem deste grupo parlamentar", crítica uma fonte do núcleo duro de Rui Rio, que não descarta que este tema venha a ser tratado na Comissão Política Nacional.

Contactada pela SÁBADO, Isabel Meireles não quis fazer qualquer comentário.