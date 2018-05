O PSD sob a liderança de Rui Rio não parece disponível para aprovar as normas propostas pelo PS e CDS na Comissão da Transparência no Parlamento para regulamentar a actividade do lobista e criar a figura do lobista profissional.O secretário-geral do PSD e coordenador da comissão da Transparência José Silvano confirmou ao jornal Expresso que o PSD passou a classificar como "prematuro" o objectivo de reconhecer o lóbi como uma atividade profissional, com empresas a assumir que se dedicam a influenciar as decisões e as mudanças na legislação."Só aprovaremos as normas que regulamentam o que já existe, mas Rui Rio transmitiu que ainda não é altura de reconhecer o lóbi", assumiu Silvano ao semanário, argumentando que a ideia não está ainda suficientemente madura na sociedade para avançar com mudanças mais radicais.Existem duas propostas na Comissão da Transparência sobre a "representação de interesses". CDS quer tornar mais transparentes as "relações entre representantes de interesses legítimos e as entidades públicas", propondo um registo de transparência para os lobistas que se relacionem com qualquer entidade pública, incluindo Assembleia da República e Governo. Já o PS quer ir mais longe e criar formalmente a profissão de lobista, ou seja, reconhecer que há quem exerça essa influência em nome de outros, funcionando como intermediário cuja atividade se resume a fazer lóbi.O PCP tem sido muito critico desta posição do PS, tendo dito que ela aproxima os socialistas da direita. "Não há nenhuma necessidade da criação das empresas de lóbi no nosso país. Esta Comissão da Transparência estará a dar um contributo para tudo menos para a transparência." O PS respondeu dizendo que esta é já uma "realidade profissional", mas uqe carece de regulamentação.